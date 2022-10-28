Ve Ismael gitti

Siyah-beyazlılar, son haftalarda üst üste gelen puan kayıplarının ardından Valerien İsamel ile yollarını resmen ayırdı. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Beşiktaş'ın son 6 maçta sadece bir kez kazanması ve ligin son sıralarındaki Hatay'a 2-1 mağlup olması, Beşiktaş'taki kariyerinin noktalanmasına sebep oldu. Geçen sezonun 31. haftasında Önder Karaveli'nin ardından Beşiktaş'ın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 215 gün süren 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü. Ismael, Beşiktaş'ta görev yaptığı süre boyunca derbi maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Derbilerde sadece F.Bahçe'ye karşı saha kenarında yer alan Fransız çalıştırıcı, biri geçen sezon biri bu sezon olmak üzere oynanan 2 maçta da beraberlik yaşadı. 19 maçlık Beşiktaş kariyerinde G.Saray'a karşı hiç görev yapmadı.



TEŞEKKÜR EDERİZ!

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden Fransız teknik adama 'teşekkür' mesajı yayınladı. Mesajda, "Valerien Ismael'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İsmael'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. İsmael, önceki gün Ümraniye'de futbolcular ve teknik heyete bir veda konuşma yaptı.

LOKMALI KUTLAMA

Beşiktaş taraftarı ilginç bir olaya daha imza attı. Siyah beyazlı taraftarlar, Fransız teknik direktör Valerien İsmael'in bırakmasını farklı bir şekilde kutladı. Lokma döktüren Beşiktaşlı futbolseverler, hocanın gidişini vatandaşa lokma ikram ederek kutladı. Olay sosya medyada sıkça konuşuldu.