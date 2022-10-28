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Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde adeta beyaz sayfa açacak. Beşiktaş, eski şampiyon hocasıyla büyük başarılar elde etmeyi planlıyor. Öte yandan siyah beyazlıların yeni hocasının, stratejisi belli oldu. Şenol Güneş, takım içindeki oyuncuları yeniden parlatacak. Güneş, özellikle 'Yeni Talisca'sının performansını yükseltecek. İşte Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası yaşanacaklar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 09:47
Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Beşiktaş'ta ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı toplantıda siyah beyazlı takımda izleyeceği yol haritasını anlattı.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

2015-2019 yılları arasında çalıştırdığı Beşiktaş'ı 2 kez Süper Lig şampiyonu yapan; 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynatan ve 2017-18'de de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkaran tecrübeli teknik adamın yeni dönemde öncelikli icraatları şöyle olacak:

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

1 - DELE ALLI'NİN YETENEKLERİNİ ÖNE ÇIKARACAK
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta ilk olarak Dele Alli'ye yoğunlaşacak.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Güneş, çok değil, 3 yıl öncesine dek dünyanın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Alli'nin takıma beklenen katkıyı yapamadığına inanıyor.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Tecrübeli teknik adam İngiliz yıldıza, yeteneklerini ön plana çıkarabileceği bir rol verecek.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Dele Alli tarzı üstün yetenekli oyunculardan yüksek verim almasıyla bilinen Şenol Güneş; geçmişte çalıştırdığı Selçuk İnan ve Anderson Talisca'ya kariyerlerinin en verimli sezonlarını yaşatmıştı.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

2 - ROTASYONA MERT GÜNOK DA GİRECEK
Çoğu kişiye göre bu sezon siyah beyazlı takımın kanayan yarası olan kaleci sorunu da teknik direkör Şenol Güneş'in öncelikleri arasında.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Güneş, uzun süren sakatlığını tamamen atlatan Mert Günok'u da rotasyona sokacak.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Tecrübeli teknik adam, milli takımda yıllarca forma giyen ve şampiyonluk tecrübesi bulunan 33 yaşındaki file bekçisini, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'e ciddi bir rakip haline getirerek forma rekabetini artıracak.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

3 - FORVETLERİN ÜÇÜ DE AKTİF OLACAK
Beşiktaş her ne kadar 20 golle ligin en çok gol atan 3. takımı olsa da, eski teknik direktör Valerien İsmael'in, forvet hattındaki Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka'yı yeterince efektif kullanamadığı, çoğu kişinin paylaştığı bir görüş.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Hürriyet'in haberine göre Şenol Güneş, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip üç oyuncuyu daha aktif hale getirecek bir oyun planı geliştirecek; gerektiğinde hepsini aynı anda sahaya sürecek.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

4- GENÇLERE DE ŞANS VERİLECEK
Valerien İsmael döneminde fazla şans bulamayan Berkay Vardar, Kerem Atakan Kesgin ve Oğuzhan Akgün de forma yarışına dahil edilecek.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Şenol Güneş, önce bu gençleri moral motivasyon yönünden hazırlayacak.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Ardından maçlarda forma vererek kendilerini gösterme şansı verecek ve rotasyonu genişletecek.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

Takımda yapacağı değişikliklerin bir bölümünü hemen devreye sokacak olan Güneş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arayı, planlarını uygulamaya koymak için önemli bir fırsat olarak görüyor.

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