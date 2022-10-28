Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer...

3 - FORVETLERİN ÜÇÜ DE AKTİF OLACAK

Beşiktaş her ne kadar 20 golle ligin en çok gol atan 3. takımı olsa da, eski teknik direktör Valerien İsmael'in, forvet hattındaki Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka'yı yeterince efektif kullanamadığı, çoğu kişinin paylaştığı bir görüş.