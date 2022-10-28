Güneş doğdu

Beşiktaş'ta "Güneşli günler" yeniden başlıyor. Karşılıklı görüşmeler sonrasında Fransız teknik adam Valerien İsmael'le sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı takımın başına ikinci kez geçecek olan Şenol Güneş'in imza günü ve saati belli oldu. Deneyimli teknik adam bugün saat 11.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek törenle yeniden Beşiktaş'ın başına geçecek. 70 yaşındaki başarılı teknik adam, basın toplantısının ardından siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkacak. Şenol Güneş ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve anlaşmada +1 yıllık opsiyon olacak. Güneş senelik 1.5 milyon euro ücret alacak.

PAZAR TAKIMIN BAŞINDA SAHADA

Güneş, pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta oynanacak Ümraniye karşılaşmasında yedek kulübesinde olacak. Beşiktaş'ta daha önce 2015- 2019 yılları arasında görev yapan Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı. Siyah-beyazlı ekibin başında iki şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da önemli işlere imza atan 70 yaşındaki teknik adam, taraftarlardan da tam destek almış durumdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, özellikle sanal ortamda "Çocuklar inanın, inanın çocuklar; güzel günler göreceğiz, 'Güneşli' günler" paylaşımlarıyla hocalarına inandıklarını ifade ediyorlar.



TAKIM KADROSU YETERLİ

Güneş, Başkan Çebi ve yöneticilerle yaptığı ilk görüşmede takım kadrosundan memnun olduğunu dile getirdi. Usta çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın değerli ve güçlü bir kadrosu var. Bu ekiple güzel işler yapacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.



EREN ŞAFAK GELİYOR

Beşiktaş'ta Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk yardımcısı da netleşti. Yeniden Beşiktaş'ın başına geçecek Güneş'in yardımcılığını Eren Şafak yapacak. 39 yaşındaki antrenör, 2015-17 yılları siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 87 maçta görev almıştı.



AVRUPA'DA İLKLERİN SAHİBİ

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı. 2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah- beyazlılar, geçen sezon ise Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.



ÇEYREK FİNALE KADAR TAŞIDI

Tecrübeli teknik adam Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'a çeyrek final oynattı. 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı ekip, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde çeyrek finale kadar yükselirken, Lyon'e penaltılarla elendi.