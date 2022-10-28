BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Dele Alli sözleri!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların tecrübeli hocası, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Güneş, son dönemlerde performansı tartışılan İngiliz yıldız Dele Alli'yle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli antrenör, "Mesela benim tanıdığım Dele Alli, Tottenham'daki en iyi oyunculardan biriydi. Onun yüzde 50'si burada olsa yeterli. Eğer bunu yapamıyorsa, biz çözüm üretmeliyiz. Çok iyi oyuncular alabilirsiniz, ancak çok iyi oynayacaklar mı?" ifadelerini kullandı.