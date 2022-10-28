Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Dele Alli sözleri!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Dele Alli sözleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığı teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında İngiliz yıldız Dele Alli'yle ilgili konuştu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 11:46 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 11:54
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Dele Alli sözleri!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların tecrübeli hocası, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Güneş, son dönemlerde performansı tartışılan İngiliz yıldız Dele Alli'yle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli antrenör, "Mesela benim tanıdığım Dele Alli, Tottenham'daki en iyi oyunculardan biriydi. Onun yüzde 50'si burada olsa yeterli. Eğer bunu yapamıyorsa, biz çözüm üretmeliyiz. Çok iyi oyuncular alabilirsiniz, ancak çok iyi oynayacaklar mı?" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…
Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: "Akli melekeleri yerinde değil"
İşte UEFA ülke puanında son durum!
İşte Şenol Güneş'in teknik ekibi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Şenol Güneş'in teknik ekibi!
Şenol Güneş konuşuyor | CANLI
28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane, hastane, adliye çalışma saatleri
Cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten Dele Alli sözleri! Şenol Güneş'ten Dele Alli sözleri! 11:45
Altınordu - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Altınordu - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 11:25
İşte Şenol Güneş'in teknik ekibi! İşte Şenol Güneş'in teknik ekibi! 11:16
Şenol Güneş konuşuyor | CANLI Şenol Güneş konuşuyor | CANLI 11:05
Beşiktaş Şenol Güneş'i resmen duyurdu Beşiktaş Şenol Güneş'i resmen duyurdu 11:05
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 11:03
Daha Eski
Galatasaray Abdülkerim için Tahkim'e gidiyor Galatasaray Abdülkerim için Tahkim'e gidiyor 10:46
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 10:35
Aslan'a yıldız golcü! Sürpriz iddia Aslan'a yıldız golcü! Sürpriz iddia 10:32
Usta isimden Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..." Usta isimden Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..." 10:29
G.Saray Karagümrük'e konuk oluyor! G.Saray Karagümrük'e konuk oluyor! 09:49
Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer... Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeni 'Talisca'sını buldu! İç transfer... 09:47