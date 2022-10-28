BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Alınan istikrarsız sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'le yollar ayrıldı.
Alınan istikrarsız sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'le yollar ayrıldı.
Fransız teknik adama 450 bin euro fesih bedeli ödenecek.
Siyah-beyazlı ekibin yeni hocası da belli oldu.
Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le anlaşmaya varıldı.
Deneyimli hoca, kariyerinde ikinci kez Kartal'ı çalıştıracak.
Bu arada Şenol Güneş'in teknik ekibi de netleşti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Şenol Güneş'in ekibi belli oldu.
Güneş, A Milli Takım'da da ekibinde olan Bayram Bektaş ile çalışacak.
Bektaş, son olarak Samsunspor'da teknik direktörlük yaptı.
Şenol Güneş'in diğer yardımcı antrenörlüğünü ise Eren Şafak üstlenecek.
Beşiktaş ve A Milli Takım döneminde Güneş'in ekibinde olan Şafak son olarak Tuzlaspor'da teknik direktörlük yaptı.
Uzun yıllar Güneş ile birlikte çalışan Şeref Çiçek, ekipte yer alacak diğer yardımcı antrenör oldu.