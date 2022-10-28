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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş'la anlaşma sağlayan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapacak isimler netleşti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 11:20
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Alınan istikrarsız sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'le yollar ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Fransız teknik adama 450 bin euro fesih bedeli ödenecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Siyah-beyazlı ekibin yeni hocası da belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le anlaşmaya varıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Deneyimli hoca, kariyerinde ikinci kez Kartal'ı çalıştıracak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Bu arada Şenol Güneş'in teknik ekibi de netleşti. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Şenol Güneş'in ekibi belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Güneş, A Milli Takım'da da ekibinde olan Bayram Bektaş ile çalışacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Bektaş, son olarak Samsunspor'da teknik direktörlük yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Şenol Güneş'in diğer yardımcı antrenörlüğünü ise Eren Şafak üstlenecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Beşiktaş ve A Milli Takım döneminde Güneş'in ekibinde olan Şafak son olarak Tuzlaspor'da teknik direktörlük yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in yardımcıları netleşti!

Uzun yıllar Güneş ile birlikte çalışan Şeref Çiçek, ekipte yer alacak diğer yardımcı antrenör oldu.

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