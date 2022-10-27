Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

1.72 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Siyah-beyazlı ekibin başında 18 maça çıkan Valerien Ismael bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon son 6 lig sınavında sadece 1 galibiyet alabilen Fransız teknik adam, 1.72 puan ortalaması tutturdu.