Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı kulüp, Valerien Ismael ile yollarını resmen ayırmasının ardından, Şenol Güneş'i açıklamaya hazırlanıyor. Bununla beraber Şenol Güneş'in, Beşiktaş'taki yardımcısı da belli oldu. İşte o isim...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:27
Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Beşiktaş yönetimi, Atakaş Hatayspor'a son dakika golüyle 2-1 mağlup olan ve kredisini tamamen tüketen Valerien Ismael'le yolları ayrıldı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Valerien Ismael ile yapılan görüşme sonrası Fransız teknik adam fesih belgesini imzaladı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Beşiktaş'ın yıllık ücreti 1.2 milyon euro olan Ismael'e 450 bin euro fesih tazminatı ödeyeceği ifade edildi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

ISMAEL'DEN PAYLAŞIM
Fransız teknik adam ayrılık sonrası paylaşımda bulundu ve şöyle dedi: "Teşekkürler Beşiktaş. Sezon için başarılar."

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

1.72 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU
Siyah-beyazlı ekibin başında 18 maça çıkan Valerien Ismael bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon son 6 lig sınavında sadece 1 galibiyet alabilen Fransız teknik adam, 1.72 puan ortalaması tutturdu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

ANTRENMANDA YER ALMADI
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Valerien Ismael, siyah-beyazlıların akşam antrenmanında yer almadı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Beşiktaş'ın Fransız teknik adamla ilgili ayrılık kararını kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

İKİNCİ KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ
Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

YARDIMCISI EREN ŞAFAK
Milliyet'in haberine göre, deneyimli teknik adamın yardımcılığını Eren Şafak yapacak.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

39 yaşındaki teknik adam, 2015-17 yılları siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 87 maça çıktı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Beşiktaş 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste mutlu sona ulaştı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Şafak ayrıca A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminde 2019-21 yılları arasında analiz sorumlusu görevini üstlendi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcısı kim olacak? Belli oldu!

Genç antrenör son olarak kısa dönem TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u çalıştırdı.

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