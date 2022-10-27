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Şenol Güneş sonrası taraftarlar çıldırdı! Ümraniyespor maçında...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı taraftarlar, Valerien Ismael'in ayrılığı ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından maç biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:24
Şenol Güneş sonrası taraftarlar çıldırdı! Ümraniyespor maçında...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından taraftarlardan büyük ilgi gördü.

ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in görevden ayrılması ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Ümraniyespor maçının biletlerine hücum etti.

YÖNETİM MEMNUN OLDU

Karşılaşmanın bütün biletlerinin tükenmesiyle çoğu taraftar bilet alamadığı için üzüntüsünü sosyal medyada belirtti. Yönetim, karşılaşmaya olan yoğun ilgi sebebiyle büyük memnuniyet duyuyor.

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