Haberler Beşiktaş Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı. Valerien Ismael'le yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'le anlaştı Başarılı teknik adamla 1 yılı opsiyonlu 2.5 senelik sözleşme imzalanacak. Dünkü toplantı sonrası Fotomaç'a konuşan tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın kadrosunu değerlendirdi. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Tecrübeli teknik adam yönetimle yaklaşık iki saat süre görüştükten sonra saat 21.00 sıralarında otelden ayrıldı.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Teknik Direktör Şenol Güneş ile ilgili KAP açıklaması bugün yapılacak.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Tecrübeli hoca pazar günü Vodafone Park'taki Ümraniye maçında kenarda olacak.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Şenol Güneş Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Fotomaç'a konuştu.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Transfer sürecini çok yakından takip eden Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, tecrübeli hocayla anlaşma sonrası ilk konuşan isim oldu.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş, gün içerisinde bir iki kez kendisine süreci soran Uzundurukan'a şu açıklamaları yaptı.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Güneş, "Beşiktaş yönetimi ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Öncelikle mevcut hocanın durumunun netleşmesini bekledik.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Sonrasında bu akşam (dün) detaylar için masaya oturduk.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Beşiktaş'ın gerçekten değerli ve güçlü bir kadrosu var.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

İki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

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