Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi yeniden başladı.
🗣ŞENOL GÜNEŞ'TEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi yeniden başladı.
🗣ŞENOL GÜNEŞ'TEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Valerien İsmael ile yollarını ayıran Kara Kartal, takıma son iki şampiyonluğu getiren usta isim Şenol Güneş'le her konuda anlaştı.
Dün akşam Vadi İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen görüşmeden 1,5+1 yıllık anlaşma çıktı.
Tecrübeli teknik adam yönetimle yaklaşık iki saat süre görüştükten sonra saat 21.00 sıralarında otelden ayrıldı.
Teknik Direktör Şenol Güneş ile ilgili KAP açıklaması bugün yapılacak.
Tecrübeli hoca pazar günü Vodafone Park'taki Ümraniye maçında kenarda olacak.
Şenol Güneş Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Fotomaç'a konuştu.
Transfer sürecini çok yakından takip eden Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, tecrübeli hocayla anlaşma sonrası ilk konuşan isim oldu.
Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş, gün içerisinde bir iki kez kendisine süreci soran Uzundurukan'a şu açıklamaları yaptı.
Güneş, "Beşiktaş yönetimi ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik.
Öncelikle mevcut hocanın durumunun netleşmesini bekledik.
Sonrasında bu akşam (dün) detaylar için masaya oturduk.
Beşiktaş'ın gerçekten değerli ve güçlü bir kadrosu var.
İki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.