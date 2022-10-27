İyi başladı kötü bitti!

Yeni sezon öncesinde yapılan transferler ve geçilen hazırlık döneminin ardından lige iyi bir başlangıç yapan İsmael yönetimindeki Beşiktaş, ilk 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberliğin yanına atılan 14 gol, taraftarı oldukça memnun etmişti. Ligde alınan başarılı sonuçlar ve hücum futbolu taraftarı memnun ederken önce Başakşehir mağlubiyeti ardından İstanbulspor beraberliği eleştirilerin fitilini yaktı.



TARAFTAR İSYAN ETTİ

Ligin yeni ekibi İstanbulspor'a karşı deplasmanda alınan beraberlik ve iç sahada oynanan F.Bahçe derbisindeki futbol eleştiri dozunu iyice artırdı. Trabzon maçında da yaşanan puan kaybının ardından istifa sesleri Vodafone Park'ta yükselmeye başladı. Mücadelenin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Fransız teknik direktörü istifaya çağırdı.



450 BİN EURO TAZMİNAT

Siyah-beyazlılar Fransız teknik adamla ayrılık için anlaşma sağlarken, 47 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın dün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında yer almadı. Beşiktaş, İsmael'e tazminat olarak 450 bin euro ödeyecek. Kartal'ın başında 19 maça çıkan İsmael, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.



Beşiktaş'ta, Süper Lig'de oynanan son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınması,Teknik direktör Valerien İsmael'in de sonunu getirdi.



SERDAR SAATÇI'DAN ISMAEL'E GÖNDERME

Beşiktaş'ta Teknik direktör Valerien İsmael tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan imalı bir paylaşım geldi. Valerien İsmael'in yaz kampında kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı sonrasında ise Braga'ya transfer olmuştu. Genç oyuncudan İsmael'in ayrılığı sonra imalı bir paylaşım geldi. Serdar, attığı tweette "İncittiğiniz gönlün, kırdığınız kalbin bedduasından korkun. (Hz. Muhammed S.A.V)" ifadelerini kullandı.



SERDAR TOPRAKTEPE İDMANI YÖNETTİ

Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi sona erdi. Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, dün akşamki idmanını U19 Takımı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirdi.