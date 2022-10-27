Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Valerien Ismael ile resmen yollarını ayırmasınına ardından teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Siyah beyazlı camia, Şenol Güneş'in resmen açıklanmasını dört gözle bekliyor. Öte yandan, Şenol Güneş'in derbi karneleri belli oldu. Süper Lig'in devlerine diş geçirebilen Şenol Güneş'in, sadece Fenerbahçe maçlarında sorun yaşadığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:59 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:24
Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

GÜNEŞ'İN DERBİ KARNESİ MUTLU EDİYOR
Takvim'in haberine göre, yeni teknik direktör Şenol Güneş'in ise derbi karnesi Beşiktaşlıları mutlu ediyor.

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Tecrübeli çalıştırıcı, 27 derbi maçına çıkarken 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başındayken Galatasaray'a karşı 9 kez rakip oldu.

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Güneş'in öğrencileri 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı...

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Şenol hoca eski takımı Trabzonspor'a karşı ise 7 maça çıktı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE'YE ÜSTÜNLÜK KURAMADI
Tecrübeli çalıştırıcı ise Fenerbahçe'ye karşı çok üstünlük kuramadı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Beşiktaş sarı-lacivertlilerle Ziraat Türkiye Kupası'nda da çok eşleşti ve11 karşılaşmaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı...

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