Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'ten flaş derbi istatistiği! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın başına 25 Mart 2022'de geçen Valerien Ismael, siyah-beyazlıların başında 18 resmi karşılaşmaya çıktı.
Beşiktaş'ın başına 25 Mart 2022'de geçen Valerien Ismael, siyah-beyazlıların başında 18 resmi karşılaşmaya çıktı.
Fransız çalıştırıcı, yalnızca 8 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle sınıfta kaldı.
👀YER YERİNDEN OYNAYACAK! 22 MİLYON EURO...💰
Beşiktaş bu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.
Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başındayken ikişer kez Trabzonspor ve Fenerbahçe ile karşılaştı.
Dört maçta hiç galibiyet göremedi.
Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 ve 2-2, Fenerbahçe'yle ise 1-1 ve 0-0'lık beraberlikler yaşadı.
GÜNEŞ'İN DERBİ KARNESİ MUTLU EDİYOR
Takvim'in haberine göre, yeni teknik direktör Şenol Güneş'in ise derbi karnesi Beşiktaşlıları mutlu ediyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, 27 derbi maçına çıkarken 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.
Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başındayken Galatasaray'a karşı 9 kez rakip oldu.
Güneş'in öğrencileri 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı...
Şenol hoca eski takımı Trabzonspor'a karşı ise 7 maça çıktı.
4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
FENERBAHÇE'YE ÜSTÜNLÜK KURAMADI
Tecrübeli çalıştırıcı ise Fenerbahçe'ye karşı çok üstünlük kuramadı.
Beşiktaş sarı-lacivertlilerle Ziraat Türkiye Kupası'nda da çok eşleşti ve11 karşılaşmaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı...