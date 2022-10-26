SON DAKİKA HABERLERİ | Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerien Ismael ile yollar ayrılma noktasına geldi. Yerine düşünülen isimlerin başında gelen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Çalımbay TRT Spor'un haberine göre, "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Adımızın gündeme gelmesi gayet normal." ifadelerini kullandı.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI

"Beşiktaş ile herhangi bir görüşmem olmadı. Şu an orada bir teknik direktör varsa ve net bir şekilde bırakmamışsa onun hakkında konuşmak çok doğru olmaz."

"Biz başarılıyız. 3 yıldır Avrupa'ya giden tek Anadolu takımıyız. Zor şartlar altında gidiyoruz. Türkiye Kupası almışız. Adımızın Beşiktaş ile anılması, konuşulması gayet normal. Neticede yıllarca Beşiktaş'ta kaptanlık yaptık ve önemli başarılar kazandık."