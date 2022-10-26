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SON DAKİKA | Beşiktaş yeni hocasını buldu

Son dakika haberleri... Şenol Güneş, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşıyor. NTV Spor'un haberine göre yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:12
SON DAKİKA | Beşiktaş yeni hocasını buldu

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması kararı alındı.

Siyah-beyazlılar birçok teknik direktör ile temasa geçti. Bu isimlerin başında Şenol Güneş, Sergen Yalçın, İlhan Palut, Mircea Lucescu ve Rıza Çalımbay geliyordu.

Kara Kartal'da yeni hocayla anlaşma an meselesi. Beşiktaş'ta NTV Spor'un haberine göre yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. İşte detaylar...

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