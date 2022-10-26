Beşiktaş'ın deplasman kalesi de düştü

Beşiktaş, 2-1 kaybettiği Hatayspor maçıyla birlikte uzun bir aradan sonra deplasman yenilgisini tatmış oldu. Bu mağlubiyet aynı zamanda dış sahada etkili bir görüntü çizen İsmael adına da bir ilk oldu. Valerien İsmael yönetimindeki siyah- beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan toplamıştı. Ancak; bu seri Hatay maçı ile birlikte bozuldu. Valerien İsmael evinde 1.88 puan ortalama yakalarken Hatayspor maçına kadar ise deplasmanda 2.5 puan ortalaması söz konusuydu.