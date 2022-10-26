BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst: Yaratıcı değiliz

Beşiktaş'ta, Hatayspor yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşa konuşan santrfor Weghorst'un bazı sözlerinin tercüme edilmediği ortaya çıktı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldızın, teknik direktör Valerien İsmael'e göndermede bulunduğu o sözlerin tercüme edilmediği ifade edildi. Weghorst'un bu bölümde, "Henüz ilk yarıda oyundan düştük. İkinci yarıda daha da arttı bu durum. Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Bence tempo çok düşük. Yaratıcı aksiyonların eksikliğini hissediyoruz. İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettim" dediği öğrenildi.



BÖYLE ŞAMPİYON OLUNMAZ

Wout Weghorst maç sonunda şu açıklamaları yapmıştı: "Hayal kırıklığına uğradık. Daha çok çalışmamız, daha çok kendimizi göstermemiz lazım. Hücuma geliyoruz ama sonlandıramıyoruz. Gol yemememiz lazım. Beşiktaş'ın standartı bu değil. Şampiyonluk için oynuyorsak bu tür kayıplarda bulunmamamız lazım. Bu maçları asla kaybetmememiz gerekiyor. Karşılaşmaya iyi başladık, golü de bulduk. İlk yarının ortalarında geri çekilmeye başladık. İkinci yarı daha çok çekildik ve rakibe alan bıraktık. Hocamızın istediklerini yapamadık. Beşiktaş'ın standartları için yeterli değil, üzgünüz."



YETERLi GELMEDi

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un Hatayspor'a attığı gol ve siyah- beyazlıların ligdeki durumu Hollanda'da da haber oldu. Hollanda basınında yer alan haberde, 'Weghorst henüz 31. saniyede golü attı ama bu gol takımı Beşiktaş'ın Hatay'da kazanmasına yeterli olmadı. Beşiktaş zirve yarışında geriye düştü. Lider F.Bahçe, bir maçı eksik olmasına rağmen Weghorst'un takımı Beşiktaş'tan 4 puan önde" ifadelerine yer verildi.



39 KİŞİLİK KADRODA

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 gol ve 4 asiste ulaşan Weghorst'un Hollanda Milli Takımı'nın 39 kişilik kadrosunda yer aldığı belirtilirken, nihai kadronun ise 11 Kasım Cuma günü belli olacağı hatırlatıldı.



GÜNLÜK 10 BİN DOLAR

Kasım ayında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeme yapılacak. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorst'un 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda yer alması, siyah-beyazlılara mali anlamda katkı sağlayacak.