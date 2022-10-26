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BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael’in tazminatı belli oldu!

Beşiktaş'ın ayrılık konusunda anlaşmaya vardığı Valerien İsmael'e ödenecek tazminat tutarı 450 bin euro olarak belirlendi. Sezonun geri kalan kısmı için kulüpten 900 bin euro alacağı bulunan Fransız teknik adam sözleşmesi gereği alacağının yarısını alabilecek. Valerien İsmael ile 1,5 yıllığına imzalanan sözleşmede "Fesih halinde alışmadığı dönem hak edişinin yarısını talep edebilir" maddesi yer alıyordu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael’in tazminatı belli oldu!

Beşiktaş'ın ayrılık konusunda anlaşmaya vardığı Valerien İsmael'e ödenecek tazminat tutarı 450 bin euro olarak belirlendi. Sezonun geri kalan kısmı için kulüpten 900 bin euro alacağı bulunan Fransız teknik adam sözleşmesi gereği alacağının yarısını alabilecek. Valerien İsmael ile 1,5 yıllığına imzalanan sözleşmede "Fesih halinde alışmadığı dönem hak edişinin yarısını talep edebilir" maddesi yer alıyordu.

25 Mart 2022'de imza atarak Beşiktaş'ın başına geçen Valerien İsmael, 18 resmi maçta takımın başında bulundu. Valerien 1.72'lik puan ortalamasında yerine geldiği Önder Karaveli'yi (1.71) geçmekte zorlandı.

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