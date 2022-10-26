BEŞİKTAŞ HABERİ: Hayal kırıklığı! Dele Alli yine yokları oynadı

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Dele Alli şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklğı yaşattı. Son olarak Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapan İngiliz futbolcu bir kez daha vasatı aşamadı. Everton'dan kiralanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor maçında 1 şut pası verirken, 37 kez topla buluştu. 21 olumlu pas veren ve yüzde 76 pas isabeti yakaladı. Geçen haftaki Trabzonspor derbisine de 11'de başlayıp sonradan oyundan çıkan Alli, beklentileri karşılayamamıştı. Öte yandan Alli ile ilgili ilginç bir iddia da ortaya atıldı. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmeden önce Valerien İsmael'den 11 oynama sözü aldığı belirtildi. İsmael'in Gedson daha formda olmasına rağmen Dele Alli'yi oynatma ısrarının bu söze dayandığı kaydedildi.



DELE ALLI'NiN HATAYSPOR MAÇI PERFORMANSI

SÜRE 52 DAKIKA

TOPLA BULUŞMA 37

ŞUT 0/0

KİLİT PAS 1

PAS YÜZDESİ % 76.2

ADAM GEÇME 0

TOP ÇALMA 1

UZAKLAŞTIRMA 1

ŞUT ENGELLEME 1

ORTA 1/0

UZUN TOP 1/1