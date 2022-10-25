Ze Luis siftah yaptı

Hatayspor'un beraberlik golünü kaydeden Ze Luis bu sezon takımıyla bir ilki gerçekleştirdi. 31 yaşındaki forvet, 50. dakikada şık bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Ze Luis böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. yeşil Burun Adalı futbolcu 80. dakikada yerini Bertuğ'a bıraktı.
Hatayspor'un beraberlikgolünükaydedenZe Luis bu sezontakımıyla birilki gerçekleştirdi.31 yaşındakiforvet, 50. dakikadaşık bir kafavuruşu yaparaktopu ağlaragönderdi.Ze Luis böylecebu sezon ilk kezgol sevinci yaşamışoldu. yeşilBurun Adalı futbolcu80. dakikadayerini Bertuğ'abıraktı.