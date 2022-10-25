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Serdar ilk maçında kızardı

Beşiktaş'tan Braga'ya 2.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şartıyla transfer olan Serdar Saatçı, Portekiz 3. Ligi'nde mücadele eden Braga B takımına gönderildi. Braga B ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan Serdar, 21. dakikada kırmızı kart gördü. Serdar'ın serbest kalma bedeli 40 milyon Euro...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Serdar ilk maçında kızardı
Beşiktaş'tan Braga'ya 2.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şartıyla transfer olan Serdar Saatçı, Portekiz 3. Ligi'nde mücadele eden Braga B takımına gönderildi. Braga B ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan Serdar, 21. dakikada kırmızı kart gördü. Serdar'ın serbest kalma bedeli 40 milyon Euro...
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