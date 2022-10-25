Serdar ilk maçında kızardı

Beşiktaş'tan Braga'ya 2.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şartıyla transfer olan Serdar Saatçı, Portekiz 3. Ligi'nde mücadele eden Braga B takımına gönderildi. Braga B ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan Serdar, 21. dakikada kırmızı kart gördü. Serdar'ın serbest kalma bedeli 40 milyon Euro...
Beşiktaş'tanBraga'ya 2.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şartıyla transfer olan Serdar Saatçı, Portekiz 3. Ligi'nde mücadele eden Braga B takımına gönderildi. Braga B ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan Serdar, 21. dakikada kırmızı kart gördü. Serdar'ın serbest kalma bedeli 40 milyon Euro...