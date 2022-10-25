'Karakter gösterdik"

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını belirtip oyuncularını kutladı. "Maça resmen yenik başladık. Moral bozukluğu yaşadık. Sonrasında toparlanıp takım olma karakterimizi ortaya koyduk" ifadelerini kullanan Demirel, "Oyuncularımız ellerinden geleni fazlasıyla yaptı. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Hepsini kutluyor teşekkür ediyorum. Bugün destek için taraftarımıza da teşekkürler" dedi.
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını belirtip oyuncularını kutladı. "Maça resmen yenik başladık. Moral bozukluğu yaşadık. Sonrasında toparlanıp takım olma karakterimizi ortaya koyduk" ifadelerini kullanan Demirel, "Oyuncularımız ellerinden geleni fazlasıyla yaptı. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Hepsini kutluyor teşekkür ediyorum. Bugün destek için taraftarımıza da teşekkürler" dedi.