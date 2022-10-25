Haberler Beşiktaş Josef: Utanmalıyız!

Josef: Utanmalıyız!

Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli isimlerden Josef de Souza, Hatayspor mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Maçı koparmak tecrübe gerektiriyor, bunu ortaya koyamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım! Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Josef: Utanmalıyız!

Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli isimlerden Josef de Souza, Hatayspor mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Maçı koparmak tecrübe gerektiriyor, bunu ortaya koyamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım! Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu" ifadelerini kullandı.

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