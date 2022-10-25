Haberler Beşiktaş Gedson’dan minik müdahale!

Gedson’dan minik müdahale!

Mücadelenin 81. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Küçük bir taraftar sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların yanına doğru koştu. Beşiktaşlı Gedson Fernandes de minik taraftarı kucağına alarak saha kenarına getirdi. Bu görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu. Güvenlik ekipleri de hemen olaya müdahale etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Gedson’dan minik müdahale!
Mücadelenin 81. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Küçük bir taraftar sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların yanına doğru koştu. Beşiktaşlı Gedson Fernandes de minik taraftarı kucağına alarak saha kenarına getirdi. Bu görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu. Güvenlik ekipleri de hemen olaya müdahale etti.
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