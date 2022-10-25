Gedson’dan minik müdahale!

Mücadelenin 81. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Küçük bir taraftar sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların yanına doğru koştu. Beşiktaşlı Gedson Fernandes de minik taraftarı kucağına alarak saha kenarına getirdi. Bu görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu. Güvenlik ekipleri de hemen olaya müdahale etti.
Mücadelenin81. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Küçük bir taraftar sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların yanına doğru koştu. Beşiktaşlı Gedson Fernandes de minik taraftarı kucağına alarak saha kenarına getirdi. Bu görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu. Güvenlik ekipleri de hemen olaya müdahale etti.