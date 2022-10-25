Ersin yine formsuz

Bu sezon performansı ile eleştirilen Ersin Destanoğlu, dün gollerde yine çaresiz kaldı. Genç file bekçisi özellikle yediği 2. golde kapattığı köşeden topu ağlarında görürken, topa hamle dahi yapamadı. Ersin, Beşiktaşlı taraftarların eleştirilerine hedef oldu.
Busezon performansı ile eleştirilen Ersin Destanoğlu, dün gollerde yine çaresiz kaldı. Genç file bekçisi özellikle yediği 2. golde kapattığı köşeden topu ağlarında görürken, topa hamle dahi yapamadı. Ersin, Beşiktaşlı taraftarların eleştirilerine hedef oldu.