Erce kalede devleşti

Hatayspor'un Beşiktaş galibiyetinde kaleci Erce Kardeşler, büyük bir pay sahibi oldu. 28 yaşındaki tecrübeli eldiven, maçın başında golü yedikten sonra kalesinde adeta devleşti. 9'da N'Koudou'nun füzesini çelen Erce, 15'te yine Kamerunlu kanat oyuncusunun sert şutunda gole izin vermedi. İkinci yarıda da başarılı performansını sürdüren Erce Kardeşler, 63'te Josef ve 74'te Weghorst'a gol şansı tanımadı. Maçı 4 kurtarışla tamamlayan başarılı file bekçisi, Hatayspor'un galibiyetine önemli bir katkı sağladı.