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Umut Meraş sürprizi

Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta galibiyet hedeflerken siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien İsmael'in sürpriz bir tercih yapacağı gündeme geldi. Trabzonspor maçında yaptığı hatalar yüzünden taraftardan özür dileyen Masuaku için Valerien İsmael'in bir sürprizi var. Sezon başından beri sürekli 11'de oynattığı Kongolu oyuncuyu kenara çekecek olan Fransız teknik adam, forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmak isteyen Umut Meraş'ı sahaya sürmeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Umut Meraş sürprizi
Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta galibiyet hedeflerken siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien İsmael'in sürpriz bir tercih yapacağı gündeme geldi. Trabzonspor maçında yaptığı hatalar yüzünden taraftardan özür dileyen Masuaku için Valerien İsmael'in bir sürprizi var. Sezon başından beri sürekli 11'de oynattığı Kongolu oyuncuyu kenara çekecek olan Fransız teknik adam, forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmak isteyen Umut Meraş'ı sahaya sürmeyi planlıyor.
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