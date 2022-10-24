Montero’ya yeni görev!

Beşiktaş'ta Montero, Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer alacak. Siyahbeyazlılar'da Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Giresunspor karşılaşmasındaki adale sakatlıkları sonrasında Trabzonspor karşılaşmasında sol stoperde Montero oynamıştı. Dev derbideki performansıyla beklentileri karşılayan Montero, görevine devam edecek. Başarılı oyuncu, Saiss'in tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Akataş Hataysyor maçında da ilk 11'de olacak.
Beşiktaş'taMontero, Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer alacak. Siyahbeyazlılar'da Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Giresunspor karşılaşmasındaki adale sakatlıkları sonrasında Trabzonspor karşılaşmasında sol stoperde Montero oynamıştı. Dev derbideki performansıyla beklentileri karşılayan Montero, görevine devam edecek. Başarılı oyuncu, Saiss'in tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Akataş Hataysyor maçında da ilk 11'de olacak.