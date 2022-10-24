Kartal Hatay'da

Kartal dün yaptığı antrenman sonrası 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a gitti. Beşiktaş kafilesini Hatay'da bir grup taraftar karşıladı. Futbolseverler, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım sonrasında kamp yaptığı otele yerleşti. Beşiktaş, G.Saray'ın dün geceki mücadelesini de hep birlikte izlediler.
Kartal dün yaptığı antrenman sonrası 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a gitti. Beşiktaş kafilesini Hatay'da bir grup taraftar karşıladı. Futbolseverler, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım sonrasında kamp yaptığı otele yerleşti. Beşiktaş, G.Saray'ın dün geceki mücadelesini de hep birlikte izlediler.