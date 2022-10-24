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Kartal Hatay'da

Kartal dün yaptığı antrenman sonrası 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a gitti. Beşiktaş kafilesini Hatay'da bir grup taraftar karşıladı. Futbolseverler, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım sonrasında kamp yaptığı otele yerleşti. Beşiktaş, G.Saray'ın dün geceki mücadelesini de hep birlikte izlediler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Kartal Hatay'da
Kartal dün yaptığı antrenman sonrası 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a gitti. Beşiktaş kafilesini Hatay'da bir grup taraftar karşıladı. Futbolseverler, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım sonrasında kamp yaptığı otele yerleşti. Beşiktaş, G.Saray'ın dün geceki mücadelesini de hep birlikte izlediler.
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