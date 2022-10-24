İlk kez Sağlam

Hatay karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam ilk kez bir Beşiktaş maçında düdük çalacak. Ankara bölgesi hakemi olan Sağlam, Süper Lig'de 13. maçını yönetecek. Kadir Sağlam'ın yönettiği maçlarda ev sahibi ekiplerin yüzde 46, deplasman takımlarının yüzde 34 galibiyet oranı bulunuyor.
Hatay karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam ilk kez bir Beşiktaş maçında düdük çalacak. Ankara bölgesi hakemi olan Sağlam, Süper Lig'de 13. maçını yönetecek. Kadir Sağlam'ın yönettiği maçlarda ev sahibi ekiplerin yüzde 46, deplasman takımlarının yüzde 34 galibiyet oranı bulunuyor.