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Hatayspor - Beşiktaş maçında penaltı VAR'a takıldı! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 11. dakikada kazandığı penaltı VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, VAR ile gerçekleştirdiği konuşma sonrası penaltı pozisyonunda Salih Uçan'ın ofsaytta olduğu kararını verdi. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 20:15 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 20:37
Hatayspor - Beşiktaş maçında penaltı VAR'a takıldı! İşte o anlar

Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Beşiktaş'ın 11. dakikada kazandığı penaltı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ceza sahasına paslaşarak giren siyah-beyazlılarda Salih Uçan topla buluşur buluşmaz Weghorst'a güzel bir pas attı.

Yıldız futbolcu, Hatayspor savunması tarafından düşürüldü ve müsabakanın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

VAR İPTAL ETTİ!
Pozisyon VAR tarafından incelendi ve Salih Uçan'ın ofsaytta olduğu tespit edilince penaltı iptal oldu.

PENALTI POZİSYONU




OFSAYT POZİSYONU



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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