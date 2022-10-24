Hatayspor - Beşiktaş maçında penaltı VAR'a takıldı! İşte o anlar

Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Beşiktaş'ın 11. dakikada kazandığı penaltı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Ceza sahasına paslaşarak giren siyah-beyazlılarda Salih Uçan topla buluşur buluşmaz Weghorst'a güzel bir pas attı.



Yıldız futbolcu, Hatayspor savunması tarafından düşürüldü ve müsabakanın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.



VAR İPTAL ETTİ!

Pozisyon VAR tarafından incelendi ve Salih Uçan'ın ofsaytta olduğu tespit edilince penaltı iptal oldu.



PENALTI POZİSYONU









OFSAYT POZİSYONU





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır