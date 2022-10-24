Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e tepki! Taraftarlar istifaya çağırdı

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'e tepkiler artıyor. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılarda büyük bir üzüntü yaşanıyor.
Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan Kartal, 90. dakikada yediği golle sahadan puansız ayrıldı.
TARAFTARDAN TEPKİ!
Beşiktaş taraftarı karşılaşmanın ardından teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar, takım otobüsüne doğru yürüyen Fransız çalıştırıcıya istifa çağrısı yaptı.