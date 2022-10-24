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Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e tepki! Taraftarlar istifaya çağırdı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında 2-1 mağlup olması camiada şok etkisi yarattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitmesinin ardından takım otobüsüne doğru yürüyen Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Fransız hocanın istifa etmesi yönünde tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 23:17
Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e tepki! Taraftarlar istifaya çağırdı

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'e tepkiler artıyor. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılarda büyük bir üzüntü yaşanıyor.

Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan Kartal, 90. dakikada yediği golle sahadan puansız ayrıldı.

TARAFTARDAN TEPKİ!
Beşiktaş taraftarı karşılaşmanın ardından teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar, takım otobüsüne doğru yürüyen Fransız çalıştırıcıya istifa çağrısı yaptı.

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