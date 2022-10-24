Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Açıkça konuşmalıyım, kendimizden utanmamız lazım.

Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Aynada kendimize bakmamız lazım, üzülerek söylüyorum ki utanmamız gereken bir mağlubiyet.