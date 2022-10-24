Haberler Beşiktaş Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım

Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Josef de Souza açıklamalarda bulundu ve "Açıkça konuşmalıyım, kendimizden utanmamız lazım." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 22:25
Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Açıkça konuşmalıyım, kendimizden utanmamız lazım.

Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Aynada kendimize bakmamız lazım, üzülerek söylüyorum ki utanmamız gereken bir mağlubiyet.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk piyango! Transferde müthiş gelir elde edilecek...
Adana'da genç kıza mesaj atan kişi kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip öldüresiye darbedildi
Gol sonrası kendinden geçti! İşte o görüntüler
Beşiktaş'a Hatay'da soğuk duş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'den maç sonu sitem! "Bazı oyuncular..."
Erman Toroğlu: Ismael Beşiktaş'ın hocası değil
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı yapacak! 65 bin lira...
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor 3 maç sonra kazandı! Adanaspor 3 maç sonra kazandı! 22:05
11. hafta perdesi kapandı! İşte güncel puan durumu 11. hafta perdesi kapandı! İşte güncel puan durumu 22:00
Giresun'da puanlar paylaşıldı! Giresun'da puanlar paylaşıldı! 21:57
Beşiktaş'a Hatay'da soğuk duş! Beşiktaş'a Hatay'da soğuk duş! 21:54
Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "Biri onu uyarsın" Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "Biri onu uyarsın" 21:05
F.Bahçe Basketbol Müzesi açıldı! F.Bahçe Basketbol Müzesi açıldı! 20:52
Daha Eski
Sezonun en erken golü Weghorst'tan! Sezonun en erken golü Weghorst'tan! 20:25
Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı! İşte o anlar Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı! İşte o anlar 20:15
Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI 19:57
Ismael'den Hatay maçı öncesi Weghorst yorumu! Ismael'den Hatay maçı öncesi Weghorst yorumu! 19:33
Yeni adresi sürpriz oldu! Yeni adresi sürpriz oldu! 18:59
F.Bahçe'de 3 isim idmanda yer almadı! F.Bahçe'de 3 isim idmanda yer almadı! 18:52