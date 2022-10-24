Hatayspor Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael'den Weghorst yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Weghorst geçen maçtan sonra sakatlık yaşadı. İyi toparlandı. Gelişimini takip ettik. Mantalitesi de fark yarattı. Oynama isteği ve takıma yardımcı olma isteği vardı. Son 2 gün bizimle beraberdi. Şu an sıkıntı yok.

Kazanmaya odaklı bir oyun oynamaya çalışıyoruz. İnsanları memnun etmektense, şu anki hedefimiz puan ve puanlar almak.

3 puan hedefiyle sahada olacağız. İlk dakikadan itibaren kazanmayı isteyen bir yapımız olacak. Savaşçı yapımızı göstermek istiyoruz.