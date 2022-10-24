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Hatayspor Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael'den Weghorst yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı, "Weghorst geçen maçtan sonra sakatlık yaşadı. İyi toparlandı. Gelişimini takip ettik. Mantalitesi de fark yarattı. Oynama isteği ve takıma yardımcı olma isteği vardı. Son 2 gün bizimle beraberdi. Şu an sıkıntı yok." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 19:40
Hatayspor Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael'den Weghorst yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Weghorst geçen maçtan sonra sakatlık yaşadı. İyi toparlandı. Gelişimini takip ettik. Mantalitesi de fark yarattı. Oynama isteği ve takıma yardımcı olma isteği vardı. Son 2 gün bizimle beraberdi. Şu an sıkıntı yok.

Kazanmaya odaklı bir oyun oynamaya çalışıyoruz. İnsanları memnun etmektense, şu anki hedefimiz puan ve puanlar almak.

3 puan hedefiyle sahada olacağız. İlk dakikadan itibaren kazanmayı isteyen bir yapımız olacak. Savaşçı yapımızı göstermek istiyoruz.

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