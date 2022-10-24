Haberler Beşiktaş HATAYSPOR BEŞİKTAŞ - CANLI İZLE 📺 | Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ - CANLI İZLE 📺 | Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 12:02
HATAYSPOR BEŞİKTAŞ - CANLI İZLE 📺 | Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 Hatayspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İki ekip de 3 puan için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

RACHID GHEZZAL KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA 2 EKSİK

Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Hatayspor'da sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Tartışmalı kararlar sonrası Ali Palabıyık'a büyük şok! Polis ekiplerinin desteği ile...
Onur Şener cinayetini hatırlatan saldırı: "İstek parçayı çalmadın" diyerek öldüresiye dövdüler
Kimin aklına gelirdi? Emre Mor...
Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta...
Ismael oyuncularından Hatay maçı öncesi bunu istedi!
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta... Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta... 11:26
Celta Vigo - Getafe maçı saat kaçta? Celta Vigo - Getafe maçı saat kaçta? 11:24
Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:11
Ismael oyuncularından Hatay maçı öncesi bunu istedi! Ismael oyuncularından Hatay maçı öncesi bunu istedi! 10:56
West Ham United - Bournemouth maçı saat kaçta? West Ham United - Bournemouth maçı saat kaçta? 10:55
Cedi galibiyette önemli rol oynadı Cedi galibiyette önemli rol oynadı 10:50
Daha Eski
Kimin aklına gelirdi? Emre Mor... Kimin aklına gelirdi? Emre Mor... 10:46
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:03
Buruk'un eşinden hakeme tepki! "Hırsız Ali Palabıyık" Buruk'un eşinden hakeme tepki! "Hırsız Ali Palabıyık" 09:57
G.Saray'ı çılgına çevirdi! İşte o kararlar G.Saray'ı çılgına çevirdi! İşte o kararlar 09:53
Eski F.Bahçeli Slimani'ye ırkçı saldırı! Eski F.Bahçeli Slimani'ye ırkçı saldırı! 09:48
River Plate'ten Boca'ya şampiyonluk yardımı! River Plate'ten Boca'ya şampiyonluk yardımı! 09:43