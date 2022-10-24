HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI 📺 | Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Volkan Demirel yönetiminde Süper Lig'de üst üste iki maç kazanmasının ardından Karagümrük'e mağlup olan Hatayspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in çalıştırdığı Beşiktaş ise mutlak 3 puan hedefinde.
KARTAL DIŞ SAHADA UÇUYOR!
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İç sahada istenen grafiği sergileyemeyen Fransız çalıştırıcı, dış sahada 2.00 puan ortalaması tutturmayı başardı. Valerien Ismael yönetiminde deplasmanda hiç kaybetmeyen Beşiktaş, söz konusu 8 karşılaşmada 16 puan topladı.
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, N'Koudou, Muleka, Weghorst.
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.