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Gol silahı Cenk Tosun

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle siyah-beyazlı takımın hücum silahı bugün Cenk Tosun olacak. Trabzonspor derbisinde sonradan oyuna girip beraberlik golünü kaydeden terübeli futbolcunun hem fiziksel hem mental olarak çok hazır durumuda olduğu belirtildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in hafta içinde görüşmeler yaparak mücadeleye hazırladığı Cenk'in de hocasına gol sözü verdiği gelen haberler arasında. Bu sezon 9 lig maçında forma giyen ve hepsinde oyuna sonradan giren Cenk Tosun 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu bugün 11 başlarsa bu sezon bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Gol silahı Cenk Tosun
Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle siyah-beyazlı takımın hücum silahı bugün Cenk Tosun olacak. Trabzonspor derbisinde sonradan oyuna girip beraberlik golünü kaydeden terübeli futbolcunun hem fiziksel hem mental olarak çok hazır durumuda olduğu belirtildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in hafta içinde görüşmeler yaparak mücadeleye hazırladığı Cenk'in de hocasına gol sözü verdiği gelen haberler arasında. Bu sezon 9 lig maçında forma giyen ve hepsinde oyuna sonradan giren Cenk Tosun 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu bugün 11 başlarsa bu sezon bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
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