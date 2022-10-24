Gol silahı Cenk Tosun

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle siyah-beyazlı takımın hücum silahı bugün Cenk Tosun olacak. Trabzonspor derbisinde sonradan oyuna girip beraberlik golünü kaydeden terübeli futbolcunun hem fiziksel hem mental olarak çok hazır durumuda olduğu belirtildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in hafta içinde görüşmeler yaparak mücadeleye hazırladığı Cenk'in de hocasına gol sözü verdiği gelen haberler arasında. Bu sezon 9 lig maçında forma giyen ve hepsinde oyuna sonradan giren Cenk Tosun 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu bugün 11 başlarsa bu sezon bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
HollandalıfutbolcuWout Weghorst'un durumunun belirsizliğinikoruması nedeniyle siyah-beyazlı takımınhücum silahı bugün Cenk Tosun olacak.Trabzonspor derbisinde sonradan oyuna girip beraberlikgolünü kaydeden terübeli futbolcunun hem fizikselhem mental olarak çok hazır durumuda olduğubelirtildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in hafta içindegörüşmeler yaparak mücadeleye hazırladığı Cenk'inde hocasına gol sözü verdiği gelen haberler arasında.Bu sezon 9 lig maçında forma giyen ve hepsindeoyuna sonradan giren Cenk Tosun 1 gol attı. Tecrübelioyuncu bugün 11 başlarsa bu sezon birilki gerçekleştirmiş olacak.