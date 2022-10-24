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Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından savunmaya dair kritik bir karar çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:37
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Siyah beyazlılar için, Hatayspor maçı kritik bir önem taşıyor.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Oynadıığı son 4 müsabakada 3 beraberlik 1 galibiyet alan Beşiktaş, Trabzonspor müsabakasından da 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Beşiktaş, Hatayspor'u yenerek Dünya Kupası öncesi oynanacak maçları kayıpsız atlatmasının planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Öte yandan Beşiktaş cephesinde, Valerien Ismael ilk 11'ini netleştirdi.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Hatayspor maçında sahaya sürülecek futbolculara dair son karar verilirken, savunma hattına dair de karar çıktı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

HATAYSPOR MAÇINA TRABZON TARİFESİ
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Trabzonspor derbisine Tayyip - Montero ikilisiyle çıkmıştı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Savunmada başarılı bir performans sergileyen ikili, Valerien Ismael'den tam not almıştı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

SAISS VE EMRECAN OLMAYINCA...
Hatırlanacağı üzere Saiss ve Emrecan Uzunhan, Giresunspor maçında sakatlanmıştı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Her iki oyuncunun da adele sakatlığı sonrası Montero stopere yerleşmişti.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Maça kısa bir süre kala eğer aksilik çıkmazsa, Beşiktaş Hatayspor maçında da Tayyip - Montero ikilisiyle sahada olacak.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

BEKLENTİLERİ KARŞILADI
Öte yandan Beşiktaş cephesinde Montero'nun Trabzonspor derbisindeki performansı alkış aldı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Siyah beyazlılar, İspanyol futbolcuya güvendiğini net bir şekilde belirtti.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Montero'nun ara transfer sezonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşuluyordu.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Yıldız oyuncunun performas yükselişi sonrası son kararının nasıl olacağı henüz netleşmiş değil.

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