Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Montero kararı! Valerien Ismael...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak.
Siyah beyazlılar için, Hatayspor maçı kritik bir önem taşıyor.
Oynadıığı son 4 müsabakada 3 beraberlik 1 galibiyet alan Beşiktaş, Trabzonspor müsabakasından da 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Beşiktaş, Hatayspor'u yenerek Dünya Kupası öncesi oynanacak maçları kayıpsız atlatmasının planlarını yapıyor.
Öte yandan Beşiktaş cephesinde, Valerien Ismael ilk 11'ini netleştirdi.
Hatayspor maçında sahaya sürülecek futbolculara dair son karar verilirken, savunma hattına dair de karar çıktı.
HATAYSPOR MAÇINA TRABZON TARİFESİ
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Trabzonspor derbisine Tayyip - Montero ikilisiyle çıkmıştı.
Savunmada başarılı bir performans sergileyen ikili, Valerien Ismael'den tam not almıştı.
SAISS VE EMRECAN OLMAYINCA...
Hatırlanacağı üzere Saiss ve Emrecan Uzunhan, Giresunspor maçında sakatlanmıştı.
Her iki oyuncunun da adele sakatlığı sonrası Montero stopere yerleşmişti.
Maça kısa bir süre kala eğer aksilik çıkmazsa, Beşiktaş Hatayspor maçında da Tayyip - Montero ikilisiyle sahada olacak.
BEKLENTİLERİ KARŞILADI
Öte yandan Beşiktaş cephesinde Montero'nun Trabzonspor derbisindeki performansı alkış aldı.
Siyah beyazlılar, İspanyol futbolcuya güvendiğini net bir şekilde belirtti.
Montero'nun ara transfer sezonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşuluyordu.
Yıldız oyuncunun performas yükselişi sonrası son kararının nasıl olacağı henüz netleşmiş değil.