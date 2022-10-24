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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray açıklaması: Eyyamcılık yapıp...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi konuşmasında, Galatasaray'a dair de konuştu. Çebi, açıklamasında ,"Birinin bugün canı yandı diyerek, eyyamcılık yapıp, sonraki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız." ifadelerin kullandı. İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasının tamamı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:42
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray açıklaması: Eyyamcılık yapıp...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarına yönelik konuştu.

İşte o sözler...

"Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim.

Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor."

Ben daha önce hakemler değişmeli demiştim. Birkaçı değişse de daha sonra geri getirildiler. Bunu anlamlandıramıyorum.

Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı, şimdi bağırmak için geç kaldılar ve sürekli serzenişte bulunuyorlar.

BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

"Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor.

Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum.

Birinin bugün canı yandı diyerek, eyyamcılık yapıp, sonraki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız."

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