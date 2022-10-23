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Uzun pas istemiyorum

Fransız teknik direktör Valerien İsmael, Hatayspor deplasmanında saha içi taktiğini değiştiriyor. Geride kalan 10 maçın tamamına yakınında takımı savunmadan uzun paslarla çıkartıp, savunma arkası koşularıyla Weghorst'un indireceği topları kazanarak hücum geliştirme üzerine odaklanan tecrübeli çalıştırıcı bu kez, 'kısa ve isabetli' paslarla sonuca gidilmesini istedi. Siyah-beyazlılar, ilk 10 haftada topla sahip olma oranında %48.3 ile 12'nci sırada yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Uzun pas istemiyorum
Fransız teknik direktör Valerien İsmael, Hatayspor deplasmanında saha içi taktiğini değiştiriyor. Geride kalan 10 maçın tamamına yakınında takımı savunmadan uzun paslarla çıkartıp, savunma arkası koşularıyla Weghorst'un indireceği topları kazanarak hücum geliştirme üzerine odaklanan tecrübeli çalıştırıcı bu kez, 'kısa ve isabetli' paslarla sonuca gidilmesini istedi. Siyah-beyazlılar, ilk 10 haftada topla sahip olma oranında %48.3 ile 12'nci sırada yer aldı.
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