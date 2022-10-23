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Umut Meraş sürprizi

Trabzonspor derbisinde yaptığı hatalar yüzünden taraftardan özür dileyen Masuaku için teknik direktör Valerien İsmael'in bir sürprizi var. Sezon başından beri sürekli 11'de oynattığı Kongolu oyuncuyu kenara çekecek olan Fransız teknik adam, forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmak isteyen Umut Meraş'ı sahaya sürmeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Umut Meraş sürprizi
Trabzonspor derbisinde yaptığı hatalar yüzünden taraftardan özür dileyen Masuaku için teknik direktör Valerien İsmael'in bir sürprizi var. Sezon başından beri sürekli 11'de oynattığı Kongolu oyuncuyu kenara çekecek olan Fransız teknik adam, forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmak isteyen Umut Meraş'ı sahaya sürmeyi planlıyor.
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