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SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş Atakaş Hatayspor'un konuğu! Ghezzal ...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak olanmüsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:59
SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş Atakaş Hatayspor'un konuğu! Ghezzal ...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

RACHİD GHEZZAL KADRODA YOK

Oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek.

5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak.

Weghorst'un oynamaması halinde siyah-beyazlı takımın hücum hattında Cenk Tosun veya Jackson Muleka ikilisinden biri forma giyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

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