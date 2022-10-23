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Kerem formayı unuttu

Beşiktaş'ın 1.4 milyon euro bonservisle Sivasspor'dan transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu. Sadece transfer olduğu ilk hafta eski takımına karşı 12 dakika sahada kalan genç futbolcu o günden bu yana hiç süre alamadı. Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gidişi sonrası orta sahaya takviye olması için alınan 21 yaşındaki oyuncu, son 6 maçın tamamında kulübede oturdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Kerem formayı unuttu
Beşiktaş'ın 1.4 milyon euro bonservisle Sivasspor'dan transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu. Sadece transfer olduğu ilk hafta eski takımına karşı 12 dakika sahada kalan genç futbolcu o günden bu yana hiç süre alamadı. Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gidişi sonrası orta sahaya takviye olması için alınan 21 yaşındaki oyuncu, son 6 maçın tamamında kulübede oturdu.
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