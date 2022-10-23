Hollandalı yıldız kadroda

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Weghorst'un, Hatay deplasmanında götürüleceği iddia edildi. Teknik direktör İsmael'in, sağlık heyetinden gelen 'Oynaması risk olur' raporuna rağmen oyuncusunu bu maçta 21 kişilik kadroya dahil edeceği belirtildi. Bu arada sakatlıkları süren Saiss ile genç Emrecan ise maç kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Weghorst'un, Hatay deplasmanında götürüleceği iddia edildi. Teknik direktör İsmael'in, sağlık heyetinden gelen 'Oynaması risk olur' raporuna rağmen oyuncusunu bu maçta 21 kişilik kadroya dahil edeceği belirtildi. Bu arada sakatlıkları süren Saiss ile genç Emrecan ise maç kadrosunda yer almayacak.