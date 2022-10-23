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Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta, Valerien Ismael'den radikal bir değişiklik gelmesi bekleniyor. Valerien Ismael, Hatayspor maçında Umut Meraş'ı sahaya sürmeyi planlıyor. Peki, Umut kimin yerinde oynayacak? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 09:32
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Siyah beyazlılar Trabzonspor ile oynadığı müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Beşiktaş'ta eleştiri oklarından biri, Ismael'in oyuncu tercihleri olmuştu.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Siyah beyazlılarda Fransız teknik adam, Hatayspor maçında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Hatayspor deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Kara Kartal, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Son oynadığı 4 resmi müsabakada 3 beraberlik 1 galibiyetle dönen Beşiktaş'ta sol kanatta değişiklik yaşanacak.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Valerien Ismael'in, Trabzonspor derbisinde yaptığı hatalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Masuaku'yu kenara çekmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

UMUT MERAŞ GÖREVE
Aktarılan bilgilere göre Valerien Ismael, Masuaku yerine sol kanatta Umut Meraş'a forma vermeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Fransız teknik adam, sezon başından bu yana ilk 11'de şans verdiği Masuaku'yu, sonradan değerlendirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

AYRILMAK İSTİYORDU
Öte yandan Umut Meraş'a dair başka bir gerçek de ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Yıldız futbolcunun şimdiye dek istediği forma şansını bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Umut'un, Ismael'in kendisine forma şansı vermemesi nedeniyle ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Umut Meraş, bu sezon toplamda 3 maçta 39 dakika sahada kalmıştı.

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