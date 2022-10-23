Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sürpriz! Umut Meraş...

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, ilk 11'ini neredeyse netleştirdi.
Beşiktaş, son olarak deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelmişti.
Siyah beyazlılar Trabzonspor ile oynadığı müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Beşiktaş'ta eleştiri oklarından biri, Ismael'in oyuncu tercihleri olmuştu.
Siyah beyazlılarda Fransız teknik adam, Hatayspor maçında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Hatayspor deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Kara Kartal, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Son oynadığı 4 resmi müsabakada 3 beraberlik 1 galibiyetle dönen Beşiktaş'ta sol kanatta değişiklik yaşanacak.
Valerien Ismael'in, Trabzonspor derbisinde yaptığı hatalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Masuaku'yu kenara çekmesi bekleniyor.
UMUT MERAŞ GÖREVE
Aktarılan bilgilere göre Valerien Ismael, Masuaku yerine sol kanatta Umut Meraş'a forma vermeye hazırlanıyor.
Fransız teknik adam, sezon başından bu yana ilk 11'de şans verdiği Masuaku'yu, sonradan değerlendirmeyi düşünüyor.
AYRILMAK İSTİYORDU
Öte yandan Umut Meraş'a dair başka bir gerçek de ortaya çıktı.
Yıldız futbolcunun şimdiye dek istediği forma şansını bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu kaydedildi.
Umut'un, Ismael'in kendisine forma şansı vermemesi nedeniyle ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.
Umut Meraş, bu sezon toplamda 3 maçta 39 dakika sahada kalmıştı.