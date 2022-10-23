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Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Masuaku, İngiliz ekibinin taraftarlarında değerlendirildi. West Ham taraftarı, Masuaku'nun performansı için "Bizi şaşırtmadı" yorumunu yaptı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:00
Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Arthur Masuaku, Trabzonspor maçında yaptığı hata ile gole sebebiyet vermişti.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

Demokratik Kongolu futbolcu ile ilgili West Ham United taraftarlarından eleştiriler geldi.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

'MASUAKU BİZİ ŞAŞIRTMADI'
Masuaku'nun Trabzonspor maçında yaptığı hata West Ham United'a yakın spor sitelerinde de haber oldu.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

Söz konusu haber ile ilgili olarak bazı West Ham United taraftarları, 'Masuaku'nun hatası bizi şaşırtmadı.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

West Ham'da vasatı aşamadı.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

Gitmesi de doğru tercihti' yorumunu yaptı.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

MASUAKU'YA TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK
Trabzonspor maçı sonrasında soyunma odasında çok üzgün olan Arthur Masuaku'ya başta Rachid Ghezzal ve Salih Uçan olmak üzere takım arkadaşları destek verdi.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

Masuaku, bu hata sebebiyle hem teknik heyet hem de futbolculardan özür dilemiş, sonrasında da sosyal medyadan bir özür mesajı paylaşmıştı.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

ADA YOLU KAPALI
İngiliz basınında geride bıraktığımız haftalarda Arthur Masuaku'ya West Ham'a dönüş yolunun kapalı olduğu yazılmıştı.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

Beşiktaş şayet memnun kalırsa futbolcunun 2.2 milyon euro verip bonservisini alabilecek.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

Ancak; Ismael yönetim ile yaptığı görüşmede, 'Önce performansını ligin genelinde görelim, ona göre karar veririz' raporunu iletmişti.

Beşiktaşlı Masuaku'nun performansı West Ham'da gündem oldu! "Şaşırtmadı"

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 doğumlu futbolcu, Fransa'nın Lille şehrinde dünyaya geldi.

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