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Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin'e dair hayal kırıklığı yaşanıyor. Siyah beyazlılar, genç futbolcuyu şimdiye kadar istenildiği kadar değerlendiremedi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 13:06
Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Beşiktaş, sezon başında Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer etmişti.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Kerem Atakan Kesgin'i, 'geleceğin yeteneği' olarak kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

İstanbul devi, 21 yaşındaki futbolcunun transferinde büyük umutlar bağlamıştı.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Potansiyeli oldukça yüksek olan futbolcu, sadece 11'de değil, maç içinde de değerlendirilmemeye başlandı.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin için yaptığı transfer açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerin yer vermişti.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Kerem Atakan Kesgin şimdiye kadar Gaziantep FK, Adana Demirspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında oynadı.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Öte yandan genç oyuncu, 6 maçta kadroda olmasına karşın Valerien Ismael tarafından sahaya sürülmedi.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

GEÇEN SEZON YILDIZINI PARLATMIŞTI
Kerem Atakan Kesgin, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezleri arasındaydı.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Özellikle ligin 2. yarısında performans yükselişi gözlenen Kerem, geçtiğimiz sezon 22 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası maçında boy gösterdi.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Kerem, Süper Lig'de 2 gol 1 asistle oynarken, 1205 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 1 gol 2 asiste imza attı ve 129 dakika oynadı.

Beşiktaş büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Kerem Atakan Kesgin, bu sezon toplamda 5 maçta, 258 dakika süre bulabildi.

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