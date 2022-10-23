Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olmuştu! Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu

Beşiktaş, sezon başında Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer etmişti.
Beşiktaş, sezon başında Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer etmişti.
Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Kerem Atakan Kesgin'i, 'geleceğin yeteneği' olarak kadrosuna katmıştı.
İstanbul devi, 21 yaşındaki futbolcunun transferinde büyük umutlar bağlamıştı.
Beşiktaş'ta, beklenmeyen bir şekilde Kerem Atakan Kesgin'e forma şansı veremedi.
Valerien Ismael, orta sahada Kerem Atakan Kesgin yerine Salih Uçan ve Dele Alli gibi isimleri tercih etti.
YATIRIM YAPILDI
Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'dan 1.4 milyon euro bedelle transfer etmişti.
Potansiyeli oldukça yüksek olan futbolcu, sadece 11'de değil, maç içinde de değerlendirilmemeye başlandı.
Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin için yaptığı transfer açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerin yer vermişti.
Kerem Atakan Kesgin şimdiye kadar Gaziantep FK, Adana Demirspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında oynadı.
Öte yandan genç oyuncu, 6 maçta kadroda olmasına karşın Valerien Ismael tarafından sahaya sürülmedi.
GEÇEN SEZON YILDIZINI PARLATMIŞTI
Kerem Atakan Kesgin, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezleri arasındaydı.
Özellikle ligin 2. yarısında performans yükselişi gözlenen Kerem, geçtiğimiz sezon 22 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası maçında boy gösterdi.
Kerem, Süper Lig'de 2 gol 1 asistle oynarken, 1205 dakika sahada kaldı.
Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 1 gol 2 asiste imza attı ve 129 dakika oynadı.
Kerem Atakan Kesgin, bu sezon toplamda 5 maçta, 258 dakika süre bulabildi.