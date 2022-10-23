BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Wout Weghorst gelişmesi! Son durumu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılara Wout Weghorst'tan kötü haber gelmişti.

Siyah-beyazlılarda Hollandalı golcü ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Hatayspor maçında kadroda olması beklenmeyen yıldız forvetin A Spor'un haberine göre kadroya alındığı belirtildi.

Kara Kartal, Weghorst'u sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş ile 10 maçta görev alan 30 yaşındaki golcü, 3 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.