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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Wout Weghorst gelişmesi! Son durumu...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının ardından sakatlanan Wout Weghorst'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre Weghorst, Hatayspor maçı kadrosuna alındı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:30
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Wout Weghorst gelişmesi! Son durumu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılara Wout Weghorst'tan kötü haber gelmişti.

Siyah-beyazlılarda Hollandalı golcü ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Hatayspor maçında kadroda olması beklenmeyen yıldız forvetin A Spor'un haberine göre kadroya alındığı belirtildi.

Kara Kartal, Weghorst'u sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş ile 10 maçta görev alan 30 yaşındaki golcü, 3 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

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