Haberler Beşiktaş Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?

Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?

Hatayspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefleyen Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'in durumuna çevrildi. Yoğun bir tedavi süreci geçiren ve bireysel çalışmalara başlayan Saiss'in durumunu teknik ekip yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 10:22
Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'in durumuna çevrildi.

Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?

SAISS İÇİN YAKIN TAKİP

Giresunspor maçında sakatlanan Faslı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?

Yoğun bir tedavi süreci geçiren ve bireysel çalışmalara başlayan Saiss'in durumunu teknik ekip yakından takip ediyor.

Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?

SON KARAR ISMAEL'İN

Teknik direktör Valerien Ismael, futbolcunun son yapılacak kontrolünden sonra durumuna karar verecek.

Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?

Fransız çalıştırıcının ilerleyen haftalardaki maçları da düşünerek risk almak istemediği öğrenildi.

Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?

YOKLUĞUNDA KİMLER OYNADI?

Bilindiği üzere Romain Saiss'in yokluğunda savunma hattında Tayyip Talha Sanuç ve Francisco Montero oynamıştı.

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