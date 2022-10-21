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SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi devam ediyor

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 15:18
SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig' in 11' inci haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmaları ile başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına, 22 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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