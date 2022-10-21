Haberler Beşiktaş İstek var puan yok

İstek var puan yok

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında en fazla isabetli şut (9) çeken ve en fazla ceza sahasında topla buluşan (32) ikinci takım olurken; Trabzonspor derbisinden sahadan sadece 1 puanla ayrılabildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
İstek var puan yok

Siyah-Beyazlılarda tüm gözler pazartesi günü oynanacak Hatayspor maçına çevrilirken, Beşiktaş'ın son oynadığı ve 2-2 berabere biten Trabzonspor derbisindeki rakamları ise haftanın en etkili takımlardan biri olduğunu gösteriyor. Buna göre Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Karagümrük'ün ardından ligin en fazla isabetli şut (9) atan takımı olurken; siyah-beyazlılar ayrıca en fazla ceza sahasında topla buluşma (32) istatistiklerinde de G.Saray'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Öte yandan Kara Kartallar, ligin 10. haftasında yarattığı gol beklentisi en yüksek takımlar ve attıkları gol sayıları istatistiklerine de 2.93 beklentiye 2 golle karşılık vererek, bu tabloda da 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar son Trabzon maçında 7'si isabetli 17 şut atarken, topla oynamada da %58'lik bir oran yakaladı.

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