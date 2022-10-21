Haberler Beşiktaş Cenk Tosun: Formanın hakkını veririm

Cenk Tosun: Formanın hakkını veririm

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk, Hatay maçı öncesinde umutlu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Cenk Tosun: Formanın hakkını veririm

Teknik heyet ile görüşen Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, "Formanın hakkını her zaman vereceğimden şüpheniz olmasın. Gollerimin devamı gelecek" derken, teknik direktör Valerien Ismael de "Kalitene güveniyorum" yanıtını verdi.


MİLLİ FORMA HASRETİ
Trabzon derbisinde takımına beraberliği getiren golü atan Cenk Tosun, yeniden Ay-Yıldızlı formanın değişmezi olmak istiyor. 31 yaşındaki oyuncu ilk hedefinin öncelikle Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giymek olduğunu, ardından da Kasım'da oynanacak hazırlık maçlarında yeniden milli heyecanı yaşamak istiyor.

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