Cenk Tosun: Formanın hakkını veririm

Teknik heyet ile görüşen Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, "Formanın hakkını her zaman vereceğimden şüpheniz olmasın. Gollerimin devamı gelecek" derken, teknik direktör Valerien Ismael de "Kalitene güveniyorum" yanıtını verdi.



MİLLİ FORMA HASRETİ

Trabzon derbisinde takımına beraberliği getiren golü atan Cenk Tosun, yeniden Ay-Yıldızlı formanın değişmezi olmak istiyor. 31 yaşındaki oyuncu ilk hedefinin öncelikle Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giymek olduğunu, ardından da Kasım'da oynanacak hazırlık maçlarında yeniden milli heyecanı yaşamak istiyor.