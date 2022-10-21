Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 5 Eksik! Forma O İsimlerin

Beşiktaş'ta 5 Eksik! Forma O İsimlerin

Beşiktaş, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden isimlerin yerine kimlerin oynayacağı belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 09:49
Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

Beşiktaş, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden isimlerin yerine kimlerin oynayacağı belli oldu.

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

Weghorst, Ghezzal, Atiba, Emrecan ve Saiss'in; Hatay deplasmanında forma giymeleri beklenmiyor.

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

Siyah-beyazlılarda Weghorst'un yerine Cenk Tosun oynayacak.

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

Stoperde görev yapılan Saiss ve Emrecan'ın yerine Montero görev alacak.

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

Ghezzal'ın yerine de Jackson Muleka'nın 11'de olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

"HAKKINI VERİRİM"

Trabzonspor maçında golünü atan Cenk Tosun, Hatay maçı için de iddialı.

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

Teknik heyet ile görüşen Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun şunları söyledi;

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

"Formanın hakkını her zaman vereceğimden şüpheniz olmasın. Gollerimin devamı gelecek"

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

MİLLİ FORMA HASRETİ

Trabzon derbisinde takımına beraberliği getiren golü atan Cenk Tosun, yeniden Ay-Yıldızlı formanın değişmezi olmak istiyor.

Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin

31 yaşındaki oyuncu ilk hedefinin öncelikle Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giymek olduğunu, ardından da Kasım'da oynanacak hazırlık maçlarında yeniden milli heyecanı yaşamak istiyor.

DİĞER
Bomba iddia! Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor?
Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıkıyor! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti!
Dikkat çeken yorum! "F.Bahçe'nin başını ağrıtabilir"
O ismi eleştirdi! "Form düşüklüğü..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O ismi eleştirdi! "Form düşüklüğü..."
Kartal fizikten kaldı! Ismael o taktiği uygulayamadı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin 09:49
Buruk'un tatlı telaşı! O isimler... Buruk'un tatlı telaşı! O isimler... 09:46
İtalyan devi Crespo için devrede! İtalyan devi Crespo için devrede! 09:05
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI İZLE Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI İZLE 08:57
Kastamonuspor'da Metin Akpunar dönemi sona erdi Kastamonuspor'da Metin Akpunar dönemi sona erdi 08:32
O ismi eleştirdi! "Form düşüklüğü..." O ismi eleştirdi! "Form düşüklüğü..." 08:07
Daha Eski
Dikkat çeken yorum! "F.Bahçe'nin başını ağrıtabilir" Dikkat çeken yorum! "F.Bahçe'nin başını ağrıtabilir" 07:43
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! 01:23
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! 01:22
PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! 01:16
PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! 01:16
Barça ilk yarıda fişi çekti! Barça ilk yarıda fişi çekti! 00:36